الأمم المتحدة تتلقى شكوى ضد إيران في قضية "الطائرة الأوكرانية"

قالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، اليوم الاثنين، إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، في مسعى لمحاسبة إيران على إسقاط طائرة ركاب في يناير/ كانون الثاني 2020 تسبب في مقتل 176 شخصًا.

وكان معظم القتلى مواطنين من الدول الأربع التي أنشأت مجموعة تنسيق تسعى إلى محاسبة إيران.

وقالت الدول في بيان: "اشتركنا اليوم بتدشين إجراءات تسوية النزاعات أمام منظمة الطيران المدني الدولي ضد جمهورية إيران الإسلامية؛ لاستخدامها أسلحة ضد طائرة مدنية أثناء رحلة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الدول الأربع إنها ستتقدم بقضيتها إلى محكمة العدل الدولية.

وتقول إيران إن الحرس الثوري أسقط بغير قصد طائرة بوينج 737. وحمّلت مسؤولية ما حدث على رادار غير دقيق وخطأ وقع فيه مشغل الدفاع الجوي، في وقت كانت فيه التوترات شديدة بين طهران وواشنطن.