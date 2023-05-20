روسيا: إمداد أوكرانيا بطائرات إف-16 سيعرّض الغرب لمخاطر "مهولة"

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، إن دول الغرب ستواجه "مخاطر مهولة" إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، وفق ما ذكرته وكالة "تاس" للأنباء.

وأضاف غروشكو: "نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد، إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها، وعلى أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها".