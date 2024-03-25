تحرير 58 رهينة خطفوا بعد هجوم مسلح في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد، تحرير 58 رهينة من أصل 66 شخص، خُطفوا، الجمعة الماضية، في مدينة "كولياكان" في ولاية "سينالوا" شمال غرب البلاد.

وقال جيراردو ميريدا، المسؤول في ولاية "سينالوا"، على منصة "إكس": "اليوم، عاد 16 شخصا آخرين إلى ديارهم، هم 12 بالغاً و4 قاصرين، ليصبح مجموع الأشخاص الذين تم العثور عليهم 58".

وأضاف: "نعمل على تحديد مكان أو كشف مصير الأشخاص الثمانية الذين ما زالوا مفقودين".

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق السبت أن عدد الأشخاص المحررين بلغ 42 شخصاً.

وكانت السلطات قد أعلنت في بادئ الأمر فتح تحقيق في مزاعم خطف ما لا يقل عن 15 شخصاً في "كولياكان"، بينما تحدثت الصحافة المحلية عن خطف 40 شخصاً في هجوم شنه مسلحون في عاصمة ولاية "سينالوا".

ووصل المسلحون في شاحنات وأطلقوا النار في الهواء، بحسب تقرير صادر عن أمانة أمن الدولة اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وشهد أحد الأشخاص الذين طلبوا المساعدة بأنه "سمع صراخ عائلة وهي تستغيث"، بحسب المصدر نفسه.

وينتمي المخطوفون إلى 7 عائلات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقعت الجريمة الجمعة، غداة مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباك مسلح في باديراغواتو (شمال غرب)، مسقط رأس الزعيم السابق لكارتل سينالوا خواكين "إل تشابو" غوزمان الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة على خلفية تهريب مخدرات وغسل أموال.

وعلقت أمانة الأمن قائلة "لا نعرف ما إذا كانت (عملية الخطف الجماعي) مرتبطة" بأحداث باديراغواتو.

مع وقوع أكثر من 450 ألف اغتيال و100 ألف حالة اختفاء منذ بدء الهجوم العسكري ضد تجار المخدرات في عام 2006، أصبحت المكسيك واحدة من أعنف بلدان العالم.