"ميديا بارت": أموال عامة تُجمع في فرنسا لصالح الجنود الإسرائيليين

تواصل جمعيات فرنسية اقتراح الإعفاء الضريبي للتبرعات المخصصة لدعم الجنود الإسرائيليين المنخرطين في عمليات عسكرية أدت، حسب مقررة للأمم المتحدة، إلى "تطهير عرقي" في قطاع غزة، بحسب موقع "ميديا بارت" الفرنسي.

وذكر الموقع، أن ذلك يأتي رغم أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أوضحت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن إعفاء هذه الأموال أمر غير قانوني.

وأوضح أن "دعوات التبرعات هذه كانت تُعد بالمئات مع نهاية العام واقتراب الإقرارات الضريبية، وهي غير موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعوّقين ولا للصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في "تطهير عرقي في قطاع غزة".

وأشار الموقع، إلى أن "التبرع للجمعيات في فرنسا يتيح الحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، ما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على حسم بنسبة 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، ما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا، (3.7 مليار يورو عام 2018، وفقا لديوان المحاسبة)".

وبيّن أن "هذا النظام في الأصل منحة من الدولة، مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على النسيج الجمعوي الفرنسي حيا، لكنه ينحرف أحيانا عن هدفه".

يشار إلى أن الجمعيات عرضت إعفاء التبرعات من الضرائب "لدعم" الجنود الإسرائيليين منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.