التلغراف: هجوم موسكو يثير تساؤلات حول فعالية جهاز الأمن الروسي

قالت صحيفة "التلغراف" إن الهجوم الإرهابي الأخير على قاعة كروكوس في موسكو، يثير المخاوف بشأن قدرة قوات الأمن الروسية على منع مثل هذه الحوادث.

وعانى سكان موسكو من هجمات مماثلة في الماضي، وأبرزها حصار مسرح نورد أوست عام 2002، حيث أدى الرد إلى سقوط عدد أكبر من الضحايا، بسبب الغاز المنوم الذي تستخدمه القوات الخاصة مقارنة بالإرهابيين.

وأضافت صحيفة "التلغراف" أنه على الرغم من فترة الهدوء النسبي في السنوات الأخيرة، فإن هجوم الجمعة يعد بمثابة تذكير صارخ بالتهديد المستمر الذي تشكّله جماعات مثل تنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن الحادث.