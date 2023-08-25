قديروف عن قائد "فاغنر": رحيله خسارة كبيرة لروسيا

قدم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف تعازيه بوفاة قائد جماعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وقال إن رحيله "خسارة كبيرة لروسيا".

وكتب قديروف عبر حسابه على تلغرام، "كنا أصدقاء لفترة طويلة، وتميز عن الآخرين في التواصل والاستجابة السريعة والمثابرة".

وأضاف: "قدم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وهذا الفضل لا يمكن أن ينتزعه أحد منه".



وتحدث الرئيس الشيشاني عن بريغوجين، بالقول: "جاء إلى غروزني في دعوتي الأولى، رغم أنه كان أكبر مني.. يمكن مناقشة أي موضوع ومشكلة معه.. ساعدناه في بعض القضايا المتعلقة بليبيا وأفريقيا.. وكان لدينا الكثير من القواسم المشتركة"، وذكر قديروف أن بريغوجين قدم له في إحدى زياراته "ميدالية فاغنر الذهبية".

وقال قديروف إن يفغيني بريغوجين كان نشطاً جداً بالنسبة لعمره، وشخصاً مهماً على المستوى الوطني"، متابعاً: "في الآونة الأخيرة، إما أنه لم ير أو لا يريد أن يرى الصورة الكاملة لما كان يحدث في البلاد".

وأضاف: "طلبت منه التخلي عن طموحاته الشخصية لصالح أمور ذات أهمية وطنية قصوى، وكل شيء آخر يمكن حله لاحقاً، لكنه هكذا كان بشخصيته الحديدية ورغبته في تحقيق هدفه هنا والآن".