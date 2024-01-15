أمريكا.. الموجة القطبية تشتد وتعطل حملات انتخابية (صور)

وقد تشهد ولايات مونتانا وساوث داكوتا ونورث داكوتا أدنى المستويات في انخفاض الحرارة بالولايات المتحدة اليوم الأحد. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هناك أن تصل برودة الرياح إلى -57 درجة مئوية.

وفي ولاية أيوا، أوقفت عاصفة ثلجية قوية الحملات الانتخابية بعدما ألغى الجمهوريون الذين يتنافسون على الترشح للرئاسة العام الجاري فعاليات كانت مقررة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.