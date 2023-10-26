وفد من حماس يزور موسكو ويناقش إطلاق سراح الرهائن في غزة

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الخارجية قولها إن وفداً من حركة "حماس" الفلسطينية زار موسكو اليوم الخميس لإجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الأجانب لا سيما الروس الذين تحتجزهم الحركة حالياً في غزة.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن القيادي البارز بالحركة موسى أبومرزوق كان من بين الذين حضروا المحادثات في موسكو.

وقالت الوكالة: "جرت اتصالات معه استمراراً للتوجه الروسي بشأن الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة. كما نوقشت القضايا المتعلقة بضمان إجلاء المواطنين الروس وغيرهم من المواطنين الأجانب من أراضي القطاع الفلسطيني".

ولدى روسيا علاقات بجميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط لا سيما إسرائيل وإيران والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.

ودأبت موسكو على توجيه اللوم في الأزمة الحالية إلى فشل الدبلوماسية الأمريكية ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" واستئناف المحادثات الهادفة إلى إيجاد تسوية سلمية.

واصدرت "حماس" بيانها الخاص الذي أشادت فيه بجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزارة الخارجية من أجل وقف ما أسمتها "جرائم إسرائيل المدعومة من الغرب" وفقا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية.