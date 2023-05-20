ماكرون: زيارة زيلينسكي إلى اليابان "تغير قواعد اللعبة"
وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع بأنها "تغير قواعد اللعبة"، وذلك بعد اجتماع الزعيمين على هامش القمة.
وقال ماكرون "أعتقد أن هذه فرصة مميزة لتكون هناك مباحثات مع دول كثيرة من الجنوب والتعبير عن موقفكم وإرسال رسالة ومشاركة وجهة نظر.. أعتقد أنها يمكن أن تغير قواعد اللعبة".
وأضاف ماكرون أن فرنسا ستكون مع أوكرانيا "حتى النهاية"، وفق تعبيره.
بدوره، قال زيلينسكي، إنه دعا الهند للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، اليوم السبت.
وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق "تيليغرام" للتراسل، أنهما بحثا أيضا، احتياجات أوكرانيا فيما يتعلق بنزع الألغام والمستشفيات المتنقلة خلال أول اجتماع لهما وجها لوجه منذ غزو روسيا أوكرانيا في شباط / فبراير2022.