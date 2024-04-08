أكسيوس: "جيل الطفرة" يمنح بايدن قوة مفاجئة

أكد موقع "أكسيوس" الإخباري أن ما يسمى "جيل الطفرة" يسير على الطريق الصحيح لجعل الرئيس بايدن أول ديمقراطي يفوز بالأصوات العليا منذ عهد آل غور في عام 2000.

ويعرف "جيل الطفرة" أو "طفرة المواليد" Baby boomers هو دلالة على الأطفال المولودين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964، وفق "مكتب تعداد الولايات المتحدة".

ورأى الموقع في تقرير له أن "عام 2024 يهدد بتحطيم بعض الاتجاهات السائدة منذ فترة طويلة في السياسة الرئاسية، إذا صدقت استطلاعات الرأي".

ولفت التقرير إلى أن "الاتجاه الأكبر المعرض للخطر هو فكرة أن الناخبين يصبحون أكثر تحفظًا مع تقدمهم في السن، كما كتب ستيفن شيبرد من صحيفة بوليتيكو في بحث عميق عن استطلاعات الرأي.

واعتبر التقرير أنه "في حين يبدو أن جيل طفرة المواليد متمسكون بميولهم الليبرالية، فإن الجيل Z يظهر ميلًا محافظًا قويًّا بشكل مدهش".

ويتابع التقرير، "لم يكن هناك أي جيل من كبار السن (65+) في عام 2008. ويمثل جيل الطفرة السكانية الآن 70% من أصوات كبار السن، حسبما يشير نيت كوهن في صحيفة "نيويورك تايمز".

ونوه الموقع إلى أن "الناخبين الشباب يظهرون علامات تجعل الرئيس السابق ترامب أول جمهوري يفوز بهذه الأصوات منذ جورج بوش في عام 1988.

ولفت الموقع إلى أن استطلاعات الرأي للناخبين السود الشباب تسير عكس الاتجاه، حيث تكبد بايدن خسائر كبيرة في دعم الناخبين السود الشباب.