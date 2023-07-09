6 قتلى بتحطم طائرة خاصة قرب لوس أنجلوس

وأضاف أن "الطائرة الخاصة تحطمت على بعد 150 مترًا تقريبًا من مدرج مطار صغير، بعدما حاولت الهبوط بمساعدة النظام الآلي بسبب أحوال جوية في المنطقة أدت إلى تعذّر الرؤية".

وأشار إلى أن "الظروف وقتذاك بدت أنها تفي بمعايير الحد الأدنى للهبوط في المطار".

وذكر سيمسون، أن "مجلس سلامة النقل سيواصل التحقيق في حادث التحطم، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من النتائج خلال الأسبوعين المقبلين".

وأظهر مقطع مصور جوي نقلته وسائل إعلام محلية حطامًا محترقًا على شكل طائرة صغيرة في جزء من منطقة مفتوحة في شارع مقابل للمطار.

وأظهرت بيانات الرادار من موقع "فلايت-أوير" الإلكتروني على الإنترنت الذي يرصد حركة الرحلات إقلاع طائرة واحدة فقط من "لاس فيغاس" إلى "فرنش فالي" في هذا الوقت، وحامت الطائرة مرة واحدة قرب المنطقة المفتوحة قبل هبوطها.

وقال مكتب قائد الشرطة في مقاطعة "ريفرسايد"، حيث يقع مطار "فرنش فالي"، إن المسؤولين الذين تعاملوا مع الحادث حددوا موقع طائرة التهمتها النيران بالكامل في المنطقة المفتوحة، وأعلنوا وفاة 6 أشخاص كانوا على متنها في موقع الحادث.