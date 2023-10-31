عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان لتجنّب توقيفهم

سارع أكثر من 10 آلاف مهاجر أفغاني إلى الحدود، الثلاثاء، في اليوم الأخير لمهلة محددة لحوالي 1,7 مليون أفغاني لمغادرة باكستان طوعًا أو التعرّض إلى التوقيف والترحيل.

وذكرت الحكومة الباكستانية أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجّلين رسميًّا ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتبارًا من الأربعاء، إذ ستعيدهم قسرًا إلى أفغانستان.

ووصفت حكومة طالبان في كابول هذه السياسة بالمضايقات". وقال إرشاد محمد المسؤول الحكومي الكبير عند حدود تورخام "ينتظر آلاف اللاجئين الأفغان دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن "أكثر من 10 آلاف لاجئ تجمّعوا منذ الصباح".