نفذوا اغتيالات.. باكستان تعتقل عنصرين من "لواء زينبيون" الموالي لإيران

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في إقليم السند الباكستاني، الخميس، اعتقال عنصرين ينتميان إلى مليشيا "لواء زينبيون" المدعومة من إيران، في عاصمة إقليم كراتشي جنوبي باكستان.

وكشف آصف إعجاز شيخ رئيس فرع الشرطة في إقليم السند جنوب باكستان، أن المتهمين هما وقار عباس وحسين أكبر، وهما من سكان مقاطعة "غيلجيت بالتستان" شمال باكستان.

وأوضح أن العنصرين متهمان بقتل 17 رجل دين وإصابة 11 آخرين، في كراتشي، في الفترة من سبتمبر الماضي إلى 21 فبراير.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "المتهمون تدربوا في إيران، وبناء على أوامر من أجهزة المخابرات الإيرانية، استهدفوا علماء الدين وأعضاء جماعة دينية عارضتهم في كراتشي".

وقال رجا عمر خطاب قائد شرطة كراتشي، في مؤتمر صحفي، إن "هذه المجموعة كانت تعمل في كراتشي، تحت قيادة شخص يدعى سيد حسين موسوي، كمنظمة استخباراتية مدنية".

وبحسب مسؤولين في الشرطة الباكستانية، فقد تم التعرف على أسماء 23 عضواً في ميليشيا "لواء زينبيون" المدعومة من إيران في كراتشي وبدأت عملية اعتقالهم.