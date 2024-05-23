قبل دفنه في مشهد اليوم.. جثمان رئيسي يشيّع في مدينة بيرجند (فيديو)
وصل، صباح اليوم الخميس، جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي واثنين من مرافقيه إلى مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الواقعة شمالي شرقي إيران، لتشييعه هناك، قبل دفنه في مدينة مشهد، حسب وصيته.
ووصلت جثامين الضحايا فجر اليوم إلى مطار بيرجند وسط استقبال كبير من سكان المدينة التي يمثلها الراحل إبراهيم رئيسي في مجلس خبراء القيادة.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن جثمان رئيسي ومسؤول فريق حمايته الجنرال مهدي موسوي، ومالك رحمتي حاكم محافظة آذربيجان الشرقية وصلت اليوم إلى مدينة بيرجند.
وفاز رئيسي في انتخابات خبراء القيادة التي جرت مطلع مارس/آذار الماضي، بعدما ترشح عن هذه المدينة، كما مثل مدينة بيرجند في الدورة الرابعة والخامسة من مجلس خبراء القيادة، أي منذ عام 2005.
وأقيمت مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه في العاصمة طهران، يوم الأربعاء، بحضور حشود كبيرة من الإيرانيين، وقد صلّى على الجثامين المرشد علي خامنئي في باحة جامعة طهران.
وستصل جثامين رئيسي ومرافقيه اليوم أيضًا إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، ليتم تشييعها ومن ثم دفن رئيسي في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا بمشهد مسقط رأس الرئيس الراحل.
وسيتم دفن وزير الخارجية الإيراني الرحل حسين أمير عبداللهيان في مرقد السيد عبد العظيم الحسني بمدينة شهر ري جنوب طهران.
الاثنين الماضي، أكدت الحكومة الإيرانية، أن رئيسي توفي مساء الأحد في حادث تحطم طائرة هليكوبتر عن عمر ناهز 63 عاما في منطقة جبلية بالقرب من الحدود الأذرية إلى جانب سبعة آخرين من مرافقيه بينهم عبداللهيان.