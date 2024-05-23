قبل دفنه في مشهد اليوم.. جثمان رئيسي يشيّع في مدينة بيرجند (فيديو)

وأقيمت مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه في العاصمة طهران، يوم الأربعاء، بحضور حشود كبيرة من الإيرانيين، وقد صلّى على الجثامين المرشد علي خامنئي في باحة جامعة طهران.

وستصل جثامين رئيسي ومرافقيه اليوم أيضًا إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، ليتم تشييعها ومن ثم دفن رئيسي في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا بمشهد مسقط رأس الرئيس الراحل.

وسيتم دفن وزير الخارجية الإيراني الرحل حسين أمير عبداللهيان في مرقد السيد عبد العظيم الحسني بمدينة شهر ري جنوب طهران.

الاثنين الماضي، أكدت الحكومة الإيرانية، أن رئيسي توفي مساء الأحد في حادث تحطم طائرة هليكوبتر عن عمر ناهز 63 عاما في منطقة جبلية بالقرب من الحدود الأذرية إلى جانب سبعة آخرين من مرافقيه بينهم عبداللهيان.