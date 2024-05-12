إيران تعلن إيداع مفكر إصلاحي بارز في السجن

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الأحد، عن إيداع صادق زيبا كلام أحد كبار مفكري التيار الإصلاحي بالبلاد، في أحد سجون العاصمة طهران.

وقال بيان للسلطة القضائية نشرته وكالة أنباء "ميزان" التابعة لها، إنه "تم إيداع صادق زيبا كلام السجن تنفيذًا لبعض الأحكام القضائية الصادرة بحقة"، مضيفة أن "هناك ملفات قضائية متعددة صدر حكم بات وقطعي في 3 منها".

وفي 7 من يناير/كانون الثاني 2019، كشف صادق زيبا كلام في قناته عبر "تليغرام"، إن "شرطة الآداب والآداب العامة" تقدمت بشكوى ضده. وسبق أن حكمت المحكمة الثورية في طهران على المحلل السياسي الناقد بالسجن 18 شهرًا بتهمة الدعاية ضد النظام.

وأضاف البيان "في السنوات الأخيرة، حاول زيبا كلام تقديم محتوى غير صحيح في وسائل الإعلام ونشر العديد من المحتويات غير الموثقة في الفضاء الإلكتروني، ونتيجة لذلك تم رفع عدة قضايا قضائية ضده، تم تنفيذ بعضها بالتأكيد اليوم".

وأوضح البيان القضائي "️حكم على زيبا كلام بالسجن لمدة 18 شهرًا والمنع لمدة عامين من الأنشطة في الأحزاب السياسية والجماعات السياسية والفضاء الإلكتروني بحكم المحكمة، لارتكابه أنشطة دعائية ضد النظام، وقد تم الانتهاء من هذا الحكم".

وتابع: "القضية الثانية لهذا الشخص، الذي تم الانتهاء من عقوبته أيضًا بها، تتعلق بالنشاط الدعائي ضد النظام، فيما يتعلق بنشر محتوى غير موثق وغير صحيح، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام في هذه القضية".

وختم البيان بالقول، إن "قضية أخرى ضد زيبا كلام، والتي تعد عقوبتها نهائية وقابلة للتنفيذ، تتعلق أيضًا بنشر محتوى كاذب، وفي هذه القضية، حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بعد الاستئناف أمام المحكمة العليا، وتم تأييد هذا الحكم".