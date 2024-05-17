الجيش الروسي يصدّ هجمة أوكرانية بـ100 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض قوات البلاد لأكثر من 100 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على الجنوب الروسي، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وقالت الوزارة في بيان، إنها اعترضت 51 طائرة مسيّرة و6 مسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم و44 مسيّرة فوق منطقة كراسنودار و6 طائرات مسيّرة أخرى فوق منطقة بيلغورود.

وأضافت الوزارة في بيانها، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، أنه "خلال الليل، دمّر الطيران البحري وزوارق دورية تابعة لأسطول البحر الأسود 6 مسيّرات بحرية في مياه البحر الأسود".