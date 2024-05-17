الجيش الروسي يصدّ هجمة أوكرانية بـ100 مسيّرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض قوات البلاد لأكثر من 100 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على الجنوب الروسي، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو في العام 2014.
وقالت الوزارة في بيان، إنها اعترضت 51 طائرة مسيّرة و6 مسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم و44 مسيّرة فوق منطقة كراسنودار و6 طائرات مسيّرة أخرى فوق منطقة بيلغورود.
وأضافت الوزارة في بيانها، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، أنه "خلال الليل، دمّر الطيران البحري وزوارق دورية تابعة لأسطول البحر الأسود 6 مسيّرات بحرية في مياه البحر الأسود".
وبشكل متكرّر يعلن الجيش الروسي أنه يصد هجمات ليلية تشنها مسيّرات أوكرانية، لكنه نادرا ما يتبنى إسقاط هذا العدد من الطائرات بدون طيار.
وفي وقت سابق، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الواقعة على الحدود من أوكرانيا مقتل امرأة وطفلها البالغ أربع سنوات بهجوم طائرة مسيّرة على قرية أوكتيابرسكي.
وتشهد خريطة الحرب الروسية الأوكرانية تحولا في الأسبوع الأخير، ولا سيما بعد أن تصاعدت قدرات القوات الروسية في الأيام الأخيرة على الحدود الشمالية مع فتح خط هجوم جديد بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.