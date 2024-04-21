خامنئي يدعو لمواصلة ابتكار الأسلحة والأساليب الحديثة في مواجهة "العدو"
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، تعليقًا على التصعيد الأخير بين بلاده وإسرائيل: إن "المهم هو إثبات قدرة قواتنا المسلحة"، داعيًا إلى "مواصلة ابتكار الأسلحة والأساليب الحديثة في مواجهة العدو"، على حد قوله.
وذكر خامنئي أن مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والصواريخ التي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة مع إسرائيل.
وأضاف، خلال استقباله عددًا من قادة القوات المسلحة الإيرانية: "قوتنا بإرادة الشعب وليس بالصواريخ المطلقة أو المواقع المستهدفة".
وشدد على أن "الموضوع الرئيسي في الأحداث الأخيرة هو تجلي قوة إرادة الشعب الإيراني وقواته المسلحة على الصعيد الدولي، وليس عدد الصواريخ المطلقة أو المواقع المستهدفة، المهم هو إثبات قدرة قواتنا المسلحة".
ورأى خامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية قدّمت صورة جيدة أمام العالم في الأحداث الأخيرة مع إسرائيل، منوهًا أن "على القوات المسلحة ألا تتوقف، وأن تواصل عملها لابتكار أسلحة وأساليب حديثة في مواجهة العدو".
وتابع المرشد الإيراني، في أول تعليق له منذ أن قصفت إسرائيل بشكل مباشر، فجر الجمعة، محافظة أصفهان وسط البلاد: "كل حدث له تكلفة ومكاسب، والمهم خفض التكلفة وزيادة المكاسب بحنكة، وهذا ما فعلته القوات المسلحة في التطورات الأخيرة".