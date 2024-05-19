"دومينو" طرد القواعد الفرنسية في أفريقيا يقترب من السنغال

وأوضح اندوي لـ "إرم نيوز" أن: "في واقع الأمر لا يمكن التكهن بما إذا كانت السنغال ستتجه لبناء شراكات جديدة مع دول مثل روسيا على غرار ما فعلت مالي وبوركينافاسو والنيجر، من السابق لأوانه الجزم بذلك".

وشدد على أن: "الأهم هو أن القيادة الجديدة في السنغال تتبنى خطابا سياديا يتماشى مع المزاج الشعبي الموجود في الوقت الراهن في القارة الأفريقية".

ومن جانبه قال المتخصص في الشؤون الأفريقية سلطان ألبان إن: "من الواضح أن فكرة القطيعة مع فرنسا وتكرار ما تعرضت له القوّات الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي وتحديدًا في دول ليبتاغو كورما وهي: مالي، بوركينا فاسو والنيجر بات قريبًا من أن يتكرر في السنغال في عهد قيادة عثمان سونكو لحكومة بلاده الذي يضع لبنة نحو توجه جديد يبدو أنه يناسب وينسجم مع رؤيته ما قبل فوز مرشح حزبه بالرئاسة تجاه فرنسا، بل لا يخفى على أحد اتساع دائرة المناهضين للوجود الفرنسي في بلاده وفي بعض بلدان غرب أفريقيا الذي طالما وجه خطاباته نحوها أصبح السمة الأبرز في صورة العلاقات الخارجية".

وتابع ألبان لـ "إرم نيوز" أنه: "في المقابل نستحضر جيدا كيف خيّم الصّمت في أروقة القلعة الباريسية إزاء التنكيل والانتقام السياسي الذي تعرض له حزب باستيف وقادته من طرف نظام الرئيس السابق ماكي سال، عندما قتل نحو 60 شخصا وأسر ما يربو على ألفيْ مواطن باستيفي دون أن تنبس فرنسا ببنت شفة وهي التي ظلّت دائما تحشر أنفها في كل كبيرة وصغيرة".

وأكد أن: "كل هذه النّقاط المهمة مسجلة بحروف حمراء في دفتر الملاحظات لدى رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، الذي يبدو أنه بدأ يراجع تلك الملاحظات بشكل جدّي وأوّلي، من هناك يمكن أن نقرأ في أبجديات التحليل السياسي أن السنغال قد تطلب قريبا ورسميا من القوات الفرنسية الموجودة بضواحي العاصمة داكار أن تحزم أمتعتها وتغادر غير مأسوف عليها؛ لأن وجودها لا ينسجم في نظر حكام داكار الجدد مع السيادة التي يرفعون شعارها عاليًا".