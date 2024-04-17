ما السر وراء نقل زعيمة ميانمار السابقة من السجن إلى الإقامة الجبرية؟

نقلت السلطات في ميانمار، اليوم الأربعاء، أونج سان سو كي زعيمة البلاد السابقة، المعتلقة، من السجن إلى الإقامة الجبرية، بحسب متحدث باسم الحكومة العسكرية.

وقال الميجر جنرال زاو مين تون، لوسائل الإعلام: "بما أن الطقس حار للغاية، فإن الأمر لا يقتصر على أونج سان سو كي فحسب.. بل لجميع أولئك الذين يحتاجون إلى إجراءات احترازية ضرورية، وخاصة السجناء المسنين، نحن نعمل على حمايتهم من الإصابة بضربة حرارة".

واحتجز جيش ميانمار سو كي(78 عاماً) منذ أن أطاح بحكومتها في انقلاب عام 2021. وتواجه عقوبة السجن لمدة 27 عاماً بتهم منها الخيانة والرشوة وانتهاك قانون الاتصالات، وهي تهم تنفيها.

وفي فبراير/شباط شباط الماضي، قال ابنها كيم أريس إنها محتجزة في حبس انفرادي وإن معنوياتها جيدة "برغم أن صحتها لم تعد في حالة جيدة كما كانت في الماضي".

وطالب زعماء من العالم وناشطون معنيون بالدفاع عن الديمقراطية بالإفراج عنها مرارا.

وذكرت تقارير نقلتها وسائل الإعلام أن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في الظل دعا إلى الإفراج غير المشروط عن سو كي ورئيس ميانمار المخلوع يو وين مينت والذي نُقل أيضا إلى الإقامة الجبرية.

وقال لرويترز في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء "نقلهم من السجون إلى المنازل أمر جيد، لأن المنازل أفضل من السجون. لكن يتعين إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن صحة وأمن أونج سان سو كي ويو وين مينت".