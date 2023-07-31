السويد تسمح مجددًا بتدنيس وحرق القرآن الكريم أمام البرلمان

أقدم رجلان اليوم الإثنين على إحراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في العاصمة ستوكهولم، في تكرار للفعلة ذاتها التي أثارت قبل أسابيع توترًا بين السويد ودول إسلامية وعربية.

وداس سلوان موميكا وسلوان نجم على المصحف ثم قاما بإحراقه، على غرار ما فعلا في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيس أواخر حزيران/يونيو.

وكانت الشرطة السويدية أفادت بأنها منحت الإذن لإقامة الاحتجاج الذي كان من المقرر أن يتخلله تدنيس وحرق المصحف الشريف.

ونقلت صحيفة "إكسبرسن" عن نجم قوله إنه سيقوم بحرق القرآن "مرارًا إلى أن تقوموا بحظره" في البلاد.

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترًا في الأسابيع الماضية بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.