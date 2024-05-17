لوموند: شراكة معقدة ومضطربة بين الزعيمين الروسي والصيني

وبحسب الصحيفة، فإن تحليلات غربية سابقة "أخطأت" في اعتبار شي بينغ إصلاحيا أقرب إلى غورباتشوف (آخر رئيس للاتحاد السوفييتي السابق).

وأكدت أن الغرب لم يعد يرى هذه التوجهات لدى الزعيم الصيني، وأنه يتماشى بشكل وثيق مع رؤية بوتين لنظام عالمي ما بعد الغرب.

ورغم هذا التوافق بين الزعيمين، أشارت الصحيفة أن "انعدام الثقة التاريخية والخلافات الأساسية" لا تزال قائمة.

ويتناقض بوتين، الذي نشأ في أسرة متواضعة ثم خدم في وقت لاحق في المخابرات السوفيتية (كي جي بي) في ألمانيا الشرقية، بشكل حاد مع شي بينغ، الذي نشأ في أسرة راقية حتى سقوط والده السياسي في عام 1962، بحسب "لوموند".

وذكرت الصحيفة أن الصعوبات التي واجهها شي بينغ لاحقا خلال الثورة الثقافية والتعرض المحدود للثقافات الأجنبية تتناقض بشكل حاد مع خبرة بوتين الدولية وتعليمه القانوني.

وانضم الزعيمان إلى حزبيهما الشيوعيين في منتصف السبعينيات، خلال فترة بلغت العلاقات الصينية الروسية فيها أدنى مستوياتها.

وكان قبول شي بينغ في الحزب الشيوعي أمراً شاقاً بسبب المشاكل السياسية التي واجهها والده، على النقيض من دخول بوتين الأكثر وضوحاً في الحزب الشيوعي السوفييتي.

واليوم، قالت الصحيفة إن وجهات نظر الزعيمين تجاه الغرب والعالم تكشف عن خلافاتهما بشكل أكبر، حيث لم يعد بوتين شيوعيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، وينظر بحنين إلى الحقبة التي كانت فيها موسكو تنافس واشنطن وتنظر بازدراء إلى بكين.

وفي المقابل، يتصور شي بينغ مستقبلا تحقق فيه الصين "التجديد العظيم" بحلول عام 2049، وهو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

كما تتباين مواقف الزعيمين تجاه الغرب، بحسب "لوموند"، فبوتين يحمل عداء عميقا، في حين يتبنى شي بينغ نهج "ازدراء" ولكنه استراتيجي، ويفضل الأساليب غير العسكرية لتأكيد الهيمنة الصينية، كما حدث في بحر الصين الجنوبي والمناوشات الحدودية مع الهند.