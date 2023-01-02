"توحيد البرازيل" أكبر تحديات لولا.. و5 صراعات عالمية بالعام الجديد

"توحيد البرازيل".. أهم أولويات لولا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رمز اليسار في أمريكا اللاتينية، قد عاد إلى السلطة للمرة الثالثة بعد 12 عامًا من ولايته الأخيرة كرئيس، لكنها أشارت إلى أن هذه المرة سيواجه اليساري المخضرم بعضًا من أصعب التحديات غير المسبوقة في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن عودة لولا إلى دفة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية تعتبر غير عادية لرجل نجح في التغلب على الصعاب. وأضافت أنه بالرغم من تحقيق "عودة استثنائية"، إلا أن لولا سيتعين عليه الآن توحيد أمة منقسمة، ووقف تدمير أكبر غابة مطيرة في العالم، وزيادة دخل ملايين الأسر التي تعاني من فقر مدقع.

وكان لولا أدى أمس اليمين الدستورية رئيسًا للبرازيل، في تتويج لعودة سياسية من المؤكد أنها ستثير حماسة المؤيدين وتغضب المعارضين في دولة شديدة الاستقطاب، إذ جادل محللون بأن رئاسته من غير المرجح أن تكون مثل ولايتيه السابقتين.

وهزم لولا (77 عامًا) خصمه الرئيس السابق اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، في تصويت جرى في الـ30 من أكتوبر الماضي بأقل من نقطتين مئويتين؛ ما دفع أنصار الأخير إلى رفض نتائج الانتخابات ودعوا إلى التدخل العسكري.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن لولا جعل أولوية مهامه "شفاء" الأمة المنقسمة، لكنها رأت أنه سيتعين عليه القيام بذلك في أثناء التنقل في ظروف اقتصادية أكثر صعوبة مما تمتع به في فترتيه الأوليين.

وكان لولا تعهد بأن أولوياته ستكون محاربة الفقر والاستثمار في التعليم والصحة، وقال أيضًا إنه سيوقف إزالة غابات الأمازون بشكل غير قانوني، كما إنه سعى للحصول على دعم المعتدلين السياسيين لتشكيل جبهة واسعة وهزيمة بولسونارو.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن تهدئة أشد خصومه سيكون أحد أكبر التحديات التي يواجهها لولا عندما يبدأ في حكم البرازيل التي يبلغ عدد سكانها نحو 216 مليون نسمة.