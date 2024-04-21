تقرير: فرنسا تفقد سوق أفريقيا لتصدير أسلحتها

أظهر تقرير فرنسي تراجعًا مذهلًا لصادرات السلاح الفرنسي إلى أفريقيا، مقابل حضور لافت للروس والصينيين والأتراك.

ووفق التقرير الذي نشرته إذاغة فرنسا الدولية فقد "صعدت فرنسا عام 2023 إلى المركز الثاني بين الدول المصدّرة للأسلحة في العالم، لكنها تواجه مأزقا في القارة الأفريقية، حيث تصدّر باريس أسلحتها إلى كل مكان، لكنها غائبة تقريبًا في أفريقيا رغم وجود الجيش الفرنسي هناك، وهي مفارقة".

فجوة في أفريقيا

وطرح تقرير الإذاعة الفرنسية بعض الأرقام لتوضيح هذه الفجوة، مشيرًا إلى أنّه وفق صفقات التصدير الصادرة عام 2022، فقد تمّ توجيه 76% إلى أوروبا، و12% إلى الشرق الأوسط، و6% إلى أمريكا الشمالية، و3% إلى شمال أفريقيا، و2% إلى أمريكا الجنوبية، و1% إلى آسيا، فيما غابت أفريقيا جنوب الصحراء تقريبا.

وأضاف أنّه "على مدى عقد من الزمن، من عام 2013 إلى عام 2022، مثلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 1.5% فقط من صادرات المعدات العسكرية الفرنسية."

وأشار التقرير إلى تصريحات لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو قبل أيام، أقرّ فيه بأن هناك تراجعًا وأن باريس "تركت مساحة كبيرة لعدد من المنافسين".