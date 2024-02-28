مقربون من نافالني يعلنون موعد جنازته

أعلن فريق المُعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي توفي خلف قضبان السجن في وقت سابق من فبراير/شباط، إقامة جنازته الجمعة في كنيسة بجنوب موسكو.

وكتب فريق نافالني عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء،: "ستقام جنازة أليكسي في كنيسة... في مارينو في الأول من آذار/مارس الساعة الـ14,00 الـ(11,00 ت غ)"، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الحضور بشكل مسبق، بحسب فرانس برس.