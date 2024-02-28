مقربون من نافالني يعلنون موعد جنازته
أعلن فريق المُعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي توفي خلف قضبان السجن في وقت سابق من فبراير/شباط، إقامة جنازته الجمعة في كنيسة بجنوب موسكو.
وكتب فريق نافالني عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء،: "ستقام جنازة أليكسي في كنيسة... في مارينو في الأول من آذار/مارس الساعة الـ14,00 الـ(11,00 ت غ)"، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الحضور بشكل مسبق، بحسب فرانس برس.
وبعد أسبوع من وفاته، سلَّمت السلطات الروسية جثة نافالني إلى عائلته يوم السبت الماضي.
وتوفي نافالني، المُعارض السياسي الأكثر شهرة للرئيس فلاديمير بوتين، يوم الـ16 من فبراير/شباط الماضي، في سجن في القطب الشمالي حيث كان يقضي أحكامًا يصل مجموعها إلى أكثر من 30 عامًا.
وقالت إدارة السجون في روسيا إن الراحل فقد وعيه وتوفي فجأة بعد تريُّضه سيرًا.