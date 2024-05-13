رئيس وزراء صربيا الجديد يؤكد تمسك بلاده بـ"وحدة أراضي" أوكرانيا
أكد رئيس الوزراء الصربي الجديد ميلوس فوتشيفيتش، الذي تعد بلاده حليفا مقربا لروسيا، الاثنين، تمسك بلاده بـ"وحدة أراضي" أوكرانيا.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الصربي الجديد خلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي يزور بلغراد، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".
وقال مكتب رئيس الحكومة الصربية، في بيان، إن "رئيس الوزراء فوتشيفيتش أكد أن صربيا متمسكة باحترام القانون الدولي، ووحدة أراضي كل دولة عضو في الأمم المتحدة بما فيها أوكرانيا".
وخلال أول زيارة له إلى صربيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير من عام 2022، التقى كوليبا أيضا الرئيس ألكسندر فوتشيتش، على أن يجتمع مع رئيسة البرلمان ورئيسة الوزراء السابقة آنا برنابيتش.
وتقوم السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا أيضًا بزيارة إلى بلغراد، إذ حضرت توقيع اتفاق تعاون بين جامعة تاراس شيفشينكو الوطنية في كييف وجامعة بلغراد، وزارت عدة مواقع رفقة السيدة الأولى الصربية تامارا فوتشيتش.
وتحاول صربيا الواقعة في منطقة البلقان، التي تتفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تحقيق توازن في علاقاتها بين الشرق والغرب، وهو أمر أصبح أكثر صعوبة منذُ بدء الحرب في أوكرانيا.
ودانت بلغراد في الأمم المتحدة الحرب، لكنها ترفض الانضمام إلى العقوبات التي تفرضها دول غربية على موسكو.
وبعد لقاءاته مع وزير الخارجية الأوكراني وأولينا زيلينسكا، اليوم الاثنين، يستقبل رئيس الدولة، الثلاثاء، السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان-خارشينكو.
وتُجرى هذه اللقاءات بعد أيام على شن روسيا هجوما جديدا في منطقة خاركيف، إذ سيطرت على عشرات الكليومترات المربعة في بضعة أيام.
والتقى الرئيس الصربي، الذي نظم استقبالا حارا الأسبوع الماضي في بلغراد للرئيس الصيني شي جينبينغ، ثلاث مرات نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، على هامش مؤتمرات دولية.
كما التقى الرئيس الصربي، في تشرين الأول/اكتوبر من عام 2023، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر اقتصادي وسياسي في بكين.