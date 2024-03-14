مقتل 5 عناصر من طالبان في "انفجار قوي" وسط كابول

قُتل 5 من عناصر حركة طالبان الأفغانية وأصيب اثنان آخران في انفجار أعلنت جبهة المقاومة الأفغانية المعارضة الذي يتزعمها أحمد مسعود، مسؤوليتها عنه.

ووقع الانفجار بالقرب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تديرها حكومة حركة طالبان وسط العاصمة كابول.

وقالت الجبهة في بيان لها نشرته عبر منصتها في تطبيق "تلغرام"، "إنه نتيجة الهجوم الذي شنته قوات هذه الجبهة على نقطة تفتيش لطالبان أمام فندق سيرينا بالقرب من وزارة الاتصالات، قُتل 5 من عناصر حركة طالبان الأفغانية وأصيب اثنان آخران من المنطقة الأمنية الأولى بمدينة كابول".

وكانت وسائل إعلام أفغانية أفادت بوقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، مساء الخميس.