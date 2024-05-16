بعد محاولة اغتيال فيكو.. مخاوف من انزلاق السياسة الأوروبية للعنف

أثار تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، لمحاولة اغتيال، أمس الأربعاء، مخاوف من انزلاق السياسة الأوروبية المستقطبة إلى العنف، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

ولفتت الصحيفة إلى أن فيكو، حليف كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة من قبل شاعر يبلغ من العمر 71 عامًا، وذلك في بلدة هاندلوفا، الواقعة في وسط سلوفاكيا، بينما كان فيكو يحيي حشدًا صغيرًا.

ونُقل فيكو إلى المستشفى، ثم نُقل جوًا لإجراء عملية جراحية طارئة، وفق الصحيفة.

ونقلت عن نائب رئيس الوزراء، توماس تارابا، قوله إن حالة فيكو لم تعد تهدد حياته.

وألقى رجال الأمن السلوفاكي القبض على الجاني على الفور.

وكشف وزير الداخلية، ماتوس سوتاج إستوك، أن فيكو أصيب بخمس طلقات نارية، وأن الأدلة تشير إلى وجود دافع سياسي.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن محاولة الاغتيال هذه أثارت مخاوف بشأن تصاعد العنف في المناخ السياسي المستقطب في أوروبا.

ولفتت إلى أن مسيرة فيكو السياسية امتدت على مدى ثلاثة عقود، انتقل خلالها من موقف يساري إلى موقف يميني.