كندا تعتزم استئناف تمويل الأونروا

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية، في وقت متأخر الثلاثاء، أن كندا تعتزم استئناف تمويل وكالة "الأونروا"، بعد أسابيع من وقفه، نتيجة اتهامات إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة تورطوا بهجوم حركة حماس على إسرائيل.

وبحسب "رويترز"، نقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمه قوله إن "الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار)، في أبريل/نيسان، والإعلان عن تمويل جديد".

ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، التي تشرف على المساعدات الكندية، التعليق على هذه الأنباء.

وإذا صحت هذه الأنباء، فستكون كندا من أوائل الدول التي تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة، التي توظف 13 ألف شخص في غزة بإدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية.

وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى "الأونروا"، الأربعاء، إن "الدول الست عشرة التي أوقفت تمويلا بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد".

ورجح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن يعيد الكثير من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريبا.