بوتين يعيد تعيين ميشوستين رئيسًا للحكومة الروسية

وقال بوتين لميشوستين، الجمعة: "تمّ إنجاز الكثير في ظلّ ظروف صعبة، ويبدو لي أنه سيكون من المناسب لنا أن نواصل العمل معًا".

وأضاف: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح"، كما ووافق المشرّعون الروس في وقت لاحق على إعادة تعيينه.

وعُيّن ميشوستين، الذي كان يرأس مصلحة الضرائب في البلاد، في منصب رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 2020، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال ميشوستين لبوتين: "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير اقتصادنا وتبرير ثقة شعبنا بنا، وأنا واثق بأننا سننجز تحت قيادتكم كلّ المهام التي تم تحديدها".

ومن المتوقع أن تُطرح أسماء وزراء في الأسابيع المقبلة للتشكيلة الحكومية الجديدة.

ويتحدث محللون سياسيون روس منذ أسابيع عن احتمال قيام بوتين بإجراء تغييرات في صفوف الحكومة، بعد أكثر من عامين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدّى إلى إعادة تشكيل اقتصاد روسيا.