جنوب أفريقيا.. الحزب الحاكم يتجه إلى خسارة الأغلبية البرلمانية

أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات العامة في جنوب أفريقيا، الخميس، أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يبدو في طريقه لخسارة الأغلبية البرلمانية التي ظل يتمتع بها منذ 30 عاما، فيما سيكون التحول السياسي الأكثر دراماتيكية منذ نهاية الفصل العنصري.

ورغم أن الحزب الذي أسسه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا سيظل أكبر قوة سياسية على ما يبدو، ستدفعه مثل هذه النتيجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى ليتقاسم بذلك السلطة لأول مرة في تاريخ ما بعد حقبة الفصل العنصري في البلاد.

ومع فرز الأصوات في 29.5% من مراكز الاقتراع، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 42.5% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأربعاء. وكان قد حصل على 57.5% من الأصوات في الانتخابات السابقة عام 2019، بحسب "رويترز".

ووفقاً للنتائج الجزئية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل التحالف الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال على 25.1%، ونال حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية الماركسي 9%.