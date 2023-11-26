20 مليون دولار تطيح بجزائريين في قبضة أمن كندا‎

توصلت تحقيقات الشرطة الكندية إلى تورط شخصين يحملان الجنسية الجزائرية في قضية تحويل أموال ضخمة من الأراضي الكندية نحو بلادهما مرورا بالصين، بطرق غامضة.

وكشفت وسائل إعلام كندية أن مصالح الشرطة ذكرت أنها حققت مع رجلين وضعا مخططا لجمع الأموال في كندا وجعلها تمر عبر الصين لتصل إلى وجهتها النهائية الجزائر، إذ أقدما على إنشاء مكتب صرافة غير قانوني، من أجل تحويل الأموال، في انتهاك لـ"قانون غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية"، وقد تمكنا من جمع وتحويل 20 مليون دولار.

وشرع الأمن الكندي في التحقيقات بعد إخطار الشرطة من قبل مركز تحليل العمليات والبيانات المالية "عن عمليات مصرفية مشبوهة".

ويواجه الجزائريان، اللذان يحملان الجنسية الكندية ويقيمان في مقاطعة كيبك، وفق قوانين البلاد، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دولار.

ويعمل أحدهما في ميدان تجارة المواد الغذائية وهو رجل أعمال، وفق صحيفة "لابريس" الكندية.