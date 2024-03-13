بأرقام مذهلة.. تعرَّف على "الثالوث النووي" الروسي

أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتصريحات تهديدية معلنًا من خلالها، أن الثالوث النووي الروسي بأفضل حالاته، وأن استخدام السلاح النووي ضد الغرب وارد في حال كانت موسكو تواجه خطرًا وجوديًا.

ورغم تكتم موسكو على عدد أو أماكن انتشار صواريخها النووية، إلا أن آخر تقرير تحدث عن أرقام واضحة للترسانة الروسية.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أشار، مطلع العام الماضي، إلى أن روسيا عملت على زيادة أعداد الرؤوس الحربية المنشورة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.