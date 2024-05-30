الصين‭:‬ المناورات قرب تايوان حققت الأهداف

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الخميس، إن المناورات التي أجراها الجيش الأسبوع الماضي قرب تايوان "حققت الأهداف المرجوة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة على مدى يومين، بعد تنصيب رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ-ته، الذي تصفه بكين بأنه "انفصالي".

وقال تشيان، إن التدريبات التي أجراها جيش التحرير الشعبي الصيني هي "إجراء لاحتواء استقلال تايوان العدواني والأنشطة الانفصالية، وتحذير من أي تدخل أجنبي".

وأضاف في مؤتمر صحفي في بكين: "حققنا أهدافنا المرجوة".

وتابع: "نحن واثقون من أنه رغم الاضطرابات والتغيرات في الوضع الخارجي، فإننا سنتعامل مع كل شيء بسهولة"، متعهدًا باتخاذ "إجراءات مضادة أقوى" من قبل الجيش ضد أي تحركات أخرى من القوى "الانفصالية".

ورغم انتهاء التدريبات رسميًّا، لم تتوقف الأنشطة العسكرية الصينية بعد.