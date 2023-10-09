في أعقاب زلزال متوسط.. اليابان تلغي التحذير من تسونامي

ألغت اليابان، اليوم الاثنين، تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" شمل قطاعًا واسعًا من المناطق الساحلية على المحيط الهادي، بعد أن كانت أصدرته لجزيرتين تقعان إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.

وتم إلغاء التحذير الساعة الـ0300 بتوقيت غرينتش اليوم بعد أكثر من 5 ساعات من إصداره لجزيرتي "إيزو" و"أوجاساورا" اللتين تبعدان نحو ألف كيلومتر جنوبي العاصمة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

وكان التحذير صدر في أعقاب وقوع زلزال بالقرب من جزيرة "توريشيما" في الساعة الـ5:25 صباحًا (بتوقيت اليابان)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنها رصدت زلزالاً في المنطقة بقوة 4.9 درجة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن موجات المد وصلت بالفعل إلى بعض الجزر حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترًا.