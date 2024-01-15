الخطاب السلبي يسيطر على حملتي بايدن وترامب

وتابعت الصحيفة، أنه وبعيدًا عن المؤشرات الاقتصادية، فإن الشعور السائد بأن الأمة تسير في الاتجاه الخاطئ يعمل على تغذية عدم الرضا عن الخيارات المتاحة للرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

ويتناول المقال المرشحين المحتملين، مؤكدًا احتمالية حدوث مواجهة بين بايدن وترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تقديم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا رؤى حول استمرار هيمنة ترامب.

لغة بائسة

وأوضحت التايمز أن خطاب الحملة يتوافق مع المزاج السيئ في البلاد، حيث يستخدم ترامب لغة بائسة، مدعيًا أن المهاجرين غير الشرعيين "يسممون دماء" أمريكا، وهو ما يتردد صداه لدى جزء كبير من روّاد المؤتمرات الحزبية الجمهوريين المحتملين.

وفي المقابل، يأخذ تفاؤل بايدن الأوّلي بشأن الإنجازات الاقتصادية منعطفا أكثر قتامة في أول إعلان رسمي لحملته الانتخابية، محذرًا من "حركة متطرفة" تهدّد الديمقراطية، في إشارة إلى تمرد الكابيتول هيل ومحاولات ترامب إلغاء انتخابات 2020.

ويرسم سيب صورة لحملة مظلمة وغاضبة، وهي خروج عن إستراتيجيات الحملة التاريخية الإيجابية، مشيرًا إلى حملات شهيرة مثل حملة "الأيام السعيدة هنا مرة أخرى" لفرانكلين روزفلت، وحملة "الصباح مرة أخرى في أمريكا" لريغان؛ ما يشير إلى أن الدورة الانتخابية الحالية تفتقر إلى التقبّل للإيجابية، وحتى محاولات مرشحين مثل السيناتور تيم سكوت لتأطير الحملات بشكل إيجابي واجهت تحديات في ظل مزاج سلبي سائد.