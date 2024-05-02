متمردون يسيطرون على مدينة منجمية شرقي الكونغو الديمقراطية

سيطرت حركة "إم 23" المتمردة على مدينة روبايا المنجمية شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب "فرانس برس".

جرى ذلك بعد معارك عنيفة خاضتها الحركة المتمردة المدعومة من رواندا ضدّ القوات الحكومية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وتقع روبايا في إقليم ماسيسي بمقاطعة شمال كيفو على بُعد حوالي أربعين كيلومتراً شمال غرب مدينة غوما عاصمة المقاطعة.

وروبايا غنية بالمناجم التي تنتج خصوصاً معدن الكولتان الاستراتيجي للصناعات الإلكترونية.

وأكّد العديد من سكان المدينة، أنّ المتمردين دخلوا المدينة، الثلاثاء وأحكموا السيطرة عليها، الأربعاء.

وصباح الثلاثاء دارت معارك شرسة بين المتمردين والقوات الحكومية، انتهت بسيطرة المتمردين على وسط المدينة، وفقاً للمصادر نفسها.

والأربعاء، أقرّ مسؤول في الشرطة الكونغولية لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته بأنّ "روبايا تخضع لسيطرة حركة إم 23 منذ مساء أمس، وغادرنا البلدة بعد ظهر أمس".

وأكّد هذه المعلومات قيادي في جماعة مسلحة تؤازر الجيش في قتاله حركة التمرد.

وقال القيادي في ميليشيا "الوطنيين" (وازاليندو باللغة السواحيلية)، إنّ "حركة إم 23 موجودة في روبايا".

وأضاف أنّ "مسلّحي العدو قتلوا مدنيّين لم يُعرَف عددهم"، مشيراً إلى أنّهم "صادروا كذلك كمّيات من الكوبالت كانت بحوزة عمال مناجم حرفيين".

وبحسب مسؤول في مركز صحّي فقد أوقعت المعارك ثلاثة قتلى في صفوف المدنيين هم امرأة ورجلان، فضلاً عن حوالى 10 مقاتلين.

من ناحيتهم قال شهود عيان، إنّ المتمردين طلبوا من سكان روبايا أن يمارسوا أعمالهم بشكل طبيعي، مشترطين على من لديه سلاح أن يسلمه لهم.

وقال أحد التجار، إنّ الهدوء عاد إلى المدينة الأربعاء و"نحن نواصل أنشطتنا".