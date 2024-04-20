صور جوية تظهر الهدف الرئيس للهجوم الإسرائيلي على إيران

وأشارت إلى أن الرادار عادة ما يكون محاطا بعدة مركبات، بما في ذلك أربع شاحنات تحميل صواريخ، لافتة إلى أن الصواريخ شوهدت قبل الضربة متموضعة بجوار الرادار، في حين أنه بعد الضربة، جرى نقلها ولم يبد عليها أي ضرر واضح، ولم يتضح السبب وراء ذلك.

ويرى محلل الصور العسكري بيغرز بأن ظهور الصواريخ سليمة، يشير إلى أن الهجوم كان له هدف دقيق للغاية، فيما يتضح من الصور أن مناطق أخرى من القاعدة الجوية والمطار المجاور لم تتضرر.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن دقة الضربة، في عمق إيران ومع وجود العديد من المواقع الحساسة القريبة، يؤكد بأن إسرائيل اختارت الهدف المحدد وهو نظام الدفاع الجوي.