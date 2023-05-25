واشنطن: هجوم سيبراني واسع مدعوم من بكين يستهدف بنى تحتية "حيويّة"

أعلنت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين وشركة مايكروسوفت ليل الأربعاء/الخميس أنّ "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، محذّرين من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

وفي تحذير مشترك، قالت سلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إنّها رصدت "مجموعة من الأنشطة" مرتبطة بـ"جهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية الدولة في جمهورية الصين الشعبية، تُعرف أيضاً باسم +فولت تايفون+".

فيي حين قالت مايكروسوفت في بيان منفصل إنّ الهجوم يهدّد بإحداث "اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية".