رغم خسارتهم كيدال.. المتمردون يسعون لتوسيع المعارك ضد الجيش المالي

أعلن الإطار الاستراتيجي الدائم؛ وهو تحالف عسكري بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ومتمردين آخرين، عزمه توسيع دائرة المعارك ضد الجيش المالي، الذي أحرز نصراً إستراتيجيا بالسيطرة على مقاطعة كيدال في الأيام الماضية.

وقال المسؤول عن الشؤون الدبلوماسية في الإطار، عطايا آغ محمد، إن "الانسحاب من كيدال لن يدمر قواتنا أو يكسرها، لن نلقي أسلحتنا، وسنواصل كفاحنا العسكري من أجل استعادة كامل أراضي الأزواد والمناطق الخمس كيدال وتمبكتو وغاو وميناكا وتاوديني".

ووضعت السيطرة على كيدال الجيش المالي المدعوم من قوات فاغنر الروسية في وضع مريح، مقارنة بالمتمردين الذين خسروا بذلك موقعا إستراتيجيا لهم.

وقال آغ محمد: "لا نعتقد أن السلطات الانتقالية في وضع يسمح لها بالحوار الصادق لذلك بالنسبة لنا أيضًا، ورغم أننا نبقى منفتحين على الحوار عندما يتعلق الأمر بنا، لكننا لا نطلب ذلك.. اتفاق السلام دفنته الحكومة، فلم نعد نتحدث عنه".