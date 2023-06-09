النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة "إف-16" مستعملة لرومانيا

بدوره استبعد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، خلال لقاء مع وسائل إعلام أجنبية في نهاية أيار/مايو، إمكانية التراجع عن هذا العقد من أجل تسليم أوكرانيا الطائرات للتصدي للغزو الروسي.

ورومانيا التي حصلت على الطائرات 32 الجديدة، و17 أخرى من البرتغال، سترفع قوتها الجوية بعد تخليها في أيار/مايو عن طائراتها "ميغ-21 لانسر" القديمة الموروثة من الحقبة السوفيتية، لكن الطائرات النرويجية الجديدة التي ستتسلمها ستخضع لعمليات صيانة لدى مجموعة خدمات صيانة الطيران "كونغسبرغ".

وعززت النرويج أسطولها الخاص، فيما حدثته بمقاتلات "إف-35" من المجموعة الأمريكية "لوكهيد مارتن"، فيما تخطط أوسلو لشراء 52 منها.

يذكر بأن النرويج توقفت مطلع 2020 عن استخدام طائرات نرويجية من طراز "إف-16" من إنتاج "أمريكان جنرال دايناميكس".