النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة "إف-16" مستعملة لرومانيا
أعلنت النرويج، الخميس، أنها أنجزت عملية بيع 32 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" إلى رومانيا بعد ضوء أخضر من السلطات الأمريكية والنروجية، بقيمة 388 مليون يورو (418 مليون دولار).
وستسمح عملية البيع هذه بتحديث وتعزيز الدفاع عن دولة حليفة مجاورة لأوكرانيا، بحسب بيان لوزير الدفاع النرويجي، بيورن اريلد غرام.
بدوره استبعد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، خلال لقاء مع وسائل إعلام أجنبية في نهاية أيار/مايو، إمكانية التراجع عن هذا العقد من أجل تسليم أوكرانيا الطائرات للتصدي للغزو الروسي.
ورومانيا التي حصلت على الطائرات 32 الجديدة، و17 أخرى من البرتغال، سترفع قوتها الجوية بعد تخليها في أيار/مايو عن طائراتها "ميغ-21 لانسر" القديمة الموروثة من الحقبة السوفيتية، لكن الطائرات النرويجية الجديدة التي ستتسلمها ستخضع لعمليات صيانة لدى مجموعة خدمات صيانة الطيران "كونغسبرغ".
وعززت النرويج أسطولها الخاص، فيما حدثته بمقاتلات "إف-35" من المجموعة الأمريكية "لوكهيد مارتن"، فيما تخطط أوسلو لشراء 52 منها.
يذكر بأن النرويج توقفت مطلع 2020 عن استخدام طائرات نرويجية من طراز "إف-16" من إنتاج "أمريكان جنرال دايناميكس".
ومن أصل 57 طائرة يمكن أن تقدمها النرويج، بيعت 12 إلى المجموعة الأمريكية الخاصة "دراكن إنترناشيونال" لكن لم يتم تسليمها.
وتمتلك النرويج بعض النماذج التي يمكن أن تسلم إلى أوكرانيا، بحال قررت السلطات الانضمام إلى تحالف الدول الغربية التي أعلنت عن رغبتها في تسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي.
وكشفت الحكومة النرويجية، بأنها تدرس طرقًا للمساعدة في تدريب الأوكرانيين على طائرات "إف-16" دون اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة بشأن إمكانية إمداد كييف بالطائرات.