رغم التوتر والعقوبات.. التيتانيوم الروسي يتدفق نحو الغرب

رغم التعهدات بتقليص العلاقات الاقتصادية مع روسيا، تواصل الشركات الغربية شراء معدن التيتانيوم بمئات الملايين من الدولارات من شركة "VSMPO-AVISMA" الروسية التي تربطها علاقات بصناعة الدفاع في البلاد، فيما يثير هذا الاعتماد مخاوف أمنية، ولا سيما أن المعدن ضروري لتصنيع الطائرات التجارية والعسكرية، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

اعتماد غربي على روسيا

وتسلّط هذه المشتريات، بحسب التقرير، الضوء على اعتماد الدول الغربية المستمر على المنتجات الروسية، برغم التوتر الجيوسياسي والعقوبات.

والجدير ذكره، أن شركة "VSMPO-AVISMA" لم تُفرض عليها عقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي رغم أنها مملوكة جزئيًّا لشركة "Rostec" الدفاعية الروسية التي تخضع لعقوبات أمريكية، وهو ما يسمح لها بالحفاظ على أعمال التصدير الخاصة بها، حيث صدّرت في عام 2022، ما قيمته 370 مليون دولار من التيتانيوم، معظمها إلى الدول الغربية مثل ألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة وبريطانيا.