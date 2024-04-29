مع انسحاب الأمريكان.. هل تطلب تشاد دعم روسيا لمكافحة الإرهاب؟

أثارت استجابة واشنطن سريعًا لدعوة تشاد من أجل سحب قواتها التي تقدر بمئة جندي وكانت تنشط بمكافحة الإرهاب، علامات استفهام حول دلالات ذلك والأطراف التي قد تستفيد من هذه الخطوة.

وجاء انسحاب واشنطن من تشاد بعد أيام من خطوة مماثلة، حيث سحبت قواتها من النيجر، والتي تقدر بألف ومئة جندي، في مؤشر على استمرار تراجع الأطراف الرئيسة من الغرب في الساحل الأفريقي مثل فرنسا والولايات المتحدة.

وبعد خروج واشنطن من النيجر، أعلنت روسيا وصول مدربين وعسكريين ومستشارين تابعين لها إلى نيامي، من أجل تدريب القوات النيجرية التي تكافح الجماعات المسلحة.

وأثار ذلك تساؤلات حول إمكانية أن تقوم تشاد باتخاذ القرار نفسه، أي استدعاء الروس إلى أراضيها لدعمها في مواجهة الجماعات المسلحة.