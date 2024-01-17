مقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني بهجوم مسلح

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء، مقتل ضابط من قوات الحرس الثوري في هجوم شنه مسلحون قاموا بإطلاق النار عليه.

كما أكدت دائرة العلاقات العامة (فيلق سلمان)، التابعة للحرس الثوري، مقتل العقيد حسين علي جاودان فر بهجوم مسلح استهدف مركبته على الطريق بين مدينة خاش زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقال البيان إن العقيد حسين كان عائداً من مهمة إدارية وتعرض لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين، مشيراً إلى أن قوات الحرس الثوري تعمل على التعرف على الجناة.

و"فيلق سلمان" وحدة عسكرية تابعة للحرس الثوري، ويقع مقره الرئيسي في زاهدان وهو مسؤول عن القيادة والسيطرة على جميع وحدات الفيلق والباسيج الموجودة في سيستان وبلوشستان، وكان العقيد حسين مسؤولاً عن إدارة مركز الإبداعات الفنية التابع للفيلق.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني، نقلاً عن مصادر، أن "ثلاثة عناصر آخرين من قوات الحرس الثوري قتلوا في هجوم شنه تنظيم جيش العدل اليوم على الحدود مع باكستان".