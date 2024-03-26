مجددا.. واشنطن تنتقد التصريحات الإسرائيلية بشأن القرار الأممي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن حديث إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يعرقل محادثات احتجاز الرهائن، "غير دقيق وغير عادل".

وأضاف ميلر للصحفيين، أن "ردَّ حركة حماس الفلسطينية على اقتراح إطلاق سراح الرهائن كان معدًا قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين، وليس بعده".

وذكر أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل لمحاولة إعادة الرهائن إلى وطنهم"، بحسب وكالة "رويترز".