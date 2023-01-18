هولندا تعتزم دعم أوكرانيا بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي

وقال روته للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت".

وتمتلك هولندا أنظمة باتريوت الأمريكية الصنع التي تستخدم لإسقاط الصواريخ، لكن لم يكن واضحا ما إذا كان روته يقصد إرسال بطارية باتريوت الى أوكرانيا أو مجرد دعم لوجستي.

وأعلنت ألمانيا في 5 كانون الثاني/يناير أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة في إرسال نظام بطارية باتريوت إلى أوكرانيا. ومع ذلك اعتبر روته لاحقا في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" أن المساعدة "لا ينبغي أن تكون نظاما كاملا".