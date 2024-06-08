في قلب السجال الانتخابي.. هل تملك أمريكا قضاءً مستقلًا؟

يقع القضاء الأمريكي في قلب السجال الانتخابي، مع إدانة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والهجمات التي يتلقاها القضاء قبل أقل من 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ويثير أداء القضاء الأمريكي في علاقة بالسباق نحو البيت الأبيض تساؤلات عن درجة استقلاليته، إذ لا يخفى "الدور السياسي" للقضاء في الولايات المتحدة كما يقول متابعون للشأن السياسي والمسار الانتخابي في هذا البلد.

القضاء والسياسة

وفتحت إدانة ترامب في ما يُعرف بقضية "أموال الصمت" الباب أمام انتقاد دور القضاء وما إذا كان يُستخدم لأغراض سياسية، في قلب الحملة الانتخابية للرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترامب.

وكان ترامب قد صرح خلال إحدى جلسات محاكمته قائلًا "أواجه محاكمة غير نزيهة.. القضاء الأمريكي غير نزيه وملاحقتي تحدث لأغراض سياسية"، كما وصف محاكمته جنائيًا بأنها "اعتداء على الولايات المتحدة".

ويقول متابعون إن "الدور السياسي" للقضاء الأمريكي ليس جديدًا في السياق الانتخابي، وتلعب المحاكم الأمريكية، ولا سيما المحكمة العليا، دورًا مؤثرًا في الانتخابات العامة وخاصة الرئاسية منذ سنوات، وهو دور تراكم ضمن سياقات محددة أفرزها النظام الدستوري الأمريكي من جهة وطبيعة تركيبة المحكمة من جهة ثانية.