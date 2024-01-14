بريطانيا تهدد ميليشيا الحوثي بضربات جديدة حال تعرضت للسفن

هدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، ميليشيا الحوثي بضربات جديدة في حال تعرضت مجدداً للسفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.

وقال في مقال نشرته صحيفة "صنداي تلغراف": "لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها بأن تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها، سندافع دائما عن حرية الملاحة، وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا".

وأضاف كاميرون أن "إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية"، على الرغم من انعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار "في بريطانيا وفي العالم".

ويأتي تصريح وزير خارجية بريطانيا، في سياق ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حذر من أنه "لن يتردد" باتخاذ "مزيد من الإجراءات" لضمان حرية حركة التجارة الدولية "عند الحاجة".

وتصاعدت حدة التوتر في الأشهر الأخيرة في البحر الأحمر مع تنفيذ ميليشيا الحوثي هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية؛ تضامنًا مع الفلسطينيين، على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.