مصادر لـ "إرم نيوز": طهران تطالب الغرب بمنع أي ضربة إسرائيلية في العمق

كشفت مصادر دبلوماسية لـ "إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، أن إيران طلبت من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، تعهدات تتعلق بعدم استهداف إسرائيل مواقع إستراتيجية وعسكرية في العمق الإيراني.

وأوضحت المصادر، أن مسؤولين أمنيين إيرانيين، قدموا في اجتماعات، عقدت مؤخرًا في بروكسل، معلومات حول عزم إسرائيل توجيه ضربة قوية ودقيقة لمواقع داخل إيران.

وبحسب المصادر، طلب المسؤولون الإيرانيون من واشنطن ولندن وبرلين، إبلاغ طهران بمعلومات قبل توجيه أي ضربة إسرائيلية بفترة كافية لتلك المواقع، للاستعداد الكامل لها.

وأكد المسؤولون أن ذلك التواصل من صميم أعمال "الجانب التنسيقي" الذي كان طرفًا أساسيًّا في إخراج الضربة الإيرانية دون تحقيق أي خسائر في العمق الإسرائيلي، وعبر محددات تم ترتيبها والاتفاق عليها مسبقًا.

وعلم "إرم نيوز" أن الجانب التنسيقي بين إيران وإسرائيل، يعقد اجتماعات منفصلة مع دبلوماسيين وأمنيين وعسكريين من البلدين في مدن أوروبية، شهدت ترتيب جوانب عدة بشأن الرد الإيراني على استهداف إسرائيل لقنصلية طهران في دمشق.

وكان من ضمن أعمال اللجنة، التي عقدت قبل أسبوع من توجيه الرد الإيراني، الوقوف على الطريقة التي سينفذ بها هجوم إيران ومدته وحتى موعد انطلاق ونوع وطرازات المسيّرات والصواريخ الإيرانية.