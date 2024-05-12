لوموند: الصراعات العالمية كشفت نقاط ضعف القوة العسكرية البريطانية

كشفت الصراعات في العالم مثل أوكرانيا والشرق الأوسط عن نقاط ضعف المملكة المتحدة، ما أثار تساؤلات حول قدراتها رغم تقديم نفسها كقوة عسكرية كبرى على مستوى العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة "لو موند" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن مدينة "بورتسموث"، التي تُعد رمز التراث البحري والتحديات الحديثة، تظل لها أهميتها لاسيما في العمليات البحرية للمملكة المتحدة، لكن أسطولها البحري تراجع على مر السنين، ما أثار المخاوف بشأن مستقبله.

الصراع مع الأصول البحرية

وتقلص الأسطول البحري البريطاني، الذي كان قويًا في السابق، بشكل كبير، مما أثر على قدرته على إنجاز مهامه.

ولفتت الصحيفة إلى شائعات حول بيع الأصول البحرية، مثل "أمير ويلز"، لتمويل برامج عسكرية أخرى تسببت في القلق في "بورتسموث"، مشيرة إلى تحديات التوظيف، خاصة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالموظفين المهرة، التي لا تصيب القوات البحرية فحسب، بل أيضًا الجيش والقوات الجوية.

قيود الميزانية

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الإلتزامات بزيادة الإنفاق الدفاعي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت الميزانيات المخصصة كافية لتلبية احتياجات المملكة المتحدة الدفاعية.

ونوهت إلى أن التحولات في الديناميكيات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة المحيط الهادئ الهندية، تتطلب إعادة تقييم أولويات الدفاع في المملكة المتحدة.