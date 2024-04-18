بعد الهجوم الإيراني.. وزير إسرائيلي يهدد برد عنيف "يهز طهران"

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بـ"رد عنيف وقاس يهز طهران" لردعها عن أي ضربات مستقبلية قد تشنها، مشددا على أن رد بلاده يجب ألا يخرج عن هذا النمط من القسوة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش، قوله: "إن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الإيرانية يجب أن يجعل طهران تندم على اللحظة التي فكرت فيها بإطلاق الصواريخ، وأن يكون عنيفا وقاسيا ويسبب الكثير من خسائر".